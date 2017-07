Perchezitii la o retea de comercianti de haine aduse ilegal din Turcia. Ar fi vandut zeci de TIR-uri de marfa

Trei persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, in urma a 25 de perchezitii facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la locuintele acestora, dar si la firme si institutii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro