Cod galben de caniculă până luni! Zonele vizate

23:06

Mircea Radu a vrut să se pozeze cu un star de la Holywood, însă acesta l-a refuzat. "No. No pictures!”, i-a spus actorul fostului prezentator al emisiunii ”Din dragoste”. Când a văzut că nu are succes, vedeta noastră s-a resemnat şi a plecat. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detaliile picante ale întâlnirii de gradul trei. (CITEŞTE ŞI: Mircea Radu, despre plecarea de la ”Din Dragoste”! Motivul din cauza căruia a renunţat: ”Guri căscate la limita rupturii de maxilar, coate în ficaţi...”)