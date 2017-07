Țiriac oferă un avion de lux din flota sa: „Îl dau pe loc cui reuşeşte să facă asta în România!”

09:46

Consiliul de Stat al Chinei a publicat saptamana aceasta o foaie de parcurs in care sunt enuntate planurile privind dezvoltarea inteligentei artificiale si aplicarea ei in domenii care variaza de la cel militar la planificarea urbana, scrie CNBC. Sunt vizate dezvoltarea de software si de hardware, robotica, vehiculele, realitatea virtuala si augmentata. Inteligenta artificiala a devenit un nou motor al dezvoltarii economice, iar China trebuie sa preia initiativa pentru a-si crea un avantaj competitiv, se precizeaza in document. China ar urma sa faca progrese majore in domeniu in urmatorii ani, culminand, pana in 2030, cu propulsarea tarii in pozitia de lider mondial in industria care va valora 1.000 de miliarde de yuani (aproape 148 de miliarde de dolari). Planurile Guvernului de la Beijing se sprijina pe giganti chinezi precum Alibaba si Baidu, unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, care investesc deja substantial in inteligenta artificiala. De exemplu, motorul de cautare online Baidu are un laborator de cercetare in Silicon Valley care exploreaza domenii ca masinile autonome, in timp ce divizia de cloud a companiei de comert electronic Alibaba se concentreaza intens asupra utilizarii inteligentei artificiale in sectoare precum cumparaturile si sanatatea. Campionii chinezi la Go, batuti de o masinarie occidentala Potrivit New York Times, citat de Quartz, China pare sa fi constientizat importanta si potentialul inteligentei artificiale dupa ce, pe parcursul ultimului an, mai multi campioni asiatici la jocul Go, inclusiv chinezul Ke Jie, cel mai bun jucator de Go din lume la momentul disputarii partidei, au fost invinsi de un program de inteligenta artificiala dezvoltat de DeepMind, o companie detinuta de Google. Indiferent de motive, analistii considera ca este o miscare inteleapta a autoritatilor de la Beijing, cu efecte benefice pentru intreaga economie a Chinei. "Efectele economice pozitive pot fi substantiale. Simplul fapt ca China imbratiseaza inteligenta artificiala si are tinte explicite pentru urmatorul deceniu este cu siguranta pozitiv pentru modernizarea continua a sectorului de productie si pentru transformarea economica generala", a spus Kevin Lau, economist la Standard Chartered Bank din Hong Kong, pentru Bloomberg. Intre timp, continua sa fie lansate avertismente cu privire la potentialul impact al acestei tehnologii asupra locurilor de munca si societatii. CEO-ul Tesla, Elon Musk, care in trecut a comparat inteligenta artificiala cu "invocarea diavolului", a lansat recent un apel cu privire la necesitatea reglementarii acesteia inainte de a deveni un pericol pentru omenire, noteaza The Verge. De asemenea, fondatorul Alibaba, Jack Ma, a avertizat ca omenirea s-ar putea confrunta cu o lunga perioada de "suferinta" ca urmare a perturbarilor generate de noile tehnologii. Este un scenariu pe care il ia in calcul si guvernul chinez, care isi propune sa dezvolte inteligenta artificiala intr-un mod responsabil. "In timp ce dezvoltam in mod viguros inteligenta artificiala trebuie sa acordam o mare importanta posibilelor riscuri", se mai mentioneaza in documentul Consiliului de Stat. Pe de alta parte, aceste eforturi au loc in China in contextul inaspririi aparatului de cenzura in mediul online. Printre cele mai recente masuri de acest gen se numara inchiderea retelelor virtuale private si blocarea partiala a serviciului de mesagerie WhatsApp, informeaza CNN. Chiar si live-stream-ul meciului dintre programul DeepMind si Ke Jie, din luna mai a acestui an, a fost blocat in China.