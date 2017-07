Un rezervor de apă a cedat, într-o zonă industrial din Tecuci. 18 maşini au fost avariate, iar o hală e grav afectată

16:06

Andy Roddick și Kim Clijsters, în Hall of Fame-ul tenisului mondial. Românii îi au pe Ilie Năstase și pe Ion Țiriac. Americanul Andy Roddick și belgianca Kim Clijsters au fost incluși sâmbătă, la Newport (SUA), în Hall of Fame-ul tenisului mondial, care recompensează cei mai buni și cele mai bune jucătoare din istorie, informează AFP.