Moldovenii au învins Dinamo, dar sunt cumpătați: "Am avut șansă"

Costel Enache, antrenorul lui FC Botoșani, s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale din victoria cu Dinamo, scor 1-0, însă recunoaște că echipa sa a avut șansă. Cred că mai sunt câțiva oameni în afara mea care au crezut că putem câștiga azi. Jocul din prima repriză n-a fost unul la care visam eu. În prima parte am suferit, am avut și puțină șansă, dar ne-am revenit la pauză. În repriza secundă am văzut o altă atitudine. ...

