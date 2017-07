Abuzurile preoţilor români acum 300 de ani. De la amenzi ilegale, până la bătăi aplicate ţăranilor care rezistau şantajului

04:41

Un om educat va şti cui trebuie şi cui nu trebuie să dea bacşiş. Tot el va şti că nu are voie să primească nimic în plus, atunci când are un salariu onorabil pentru munca pe care o prestează. De obicei, un om bine crescut, se arată în „Codul bunelor maniere astăzi“, de Aurelia Marinescu, obişnuieşte să dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt plătiţi deloc, în schimbul unor servicii mărunte.