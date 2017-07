Canicula si disconfort termic in aproape toata tara. Mercuri vin ploile, iar temperaturile scad considerabil

Luni va fi canicula si disconfort termic in vest si in sud, dar foarte cald va fi si in rest. Dupa-amiaza, in regiunile estice, dar si la deal si la munte vor fi averse locale, iar in rest pe arii restranse.

