Un macedonean arbitrează meciul Astra Giurgiu – Oleksandria

08:46

PSD se reunește în Biroul Permanent Național, în contextul în care ultima ședință a acestui for de conducere a avut loc în urmă cu aproape un an. De atunci, social-democrații au luat deciziile doar la nivelul Comitetului Executiv Național. Iar în interiorul partidului au existat nemulțumiri legate de faptul că deciziile importante ale partidului se […]