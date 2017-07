Minodora, la căpătâiul Denisei Manelista. Copleșită de durere

15:36

Cătălin Ivan cere acces la baza de date a PSD și spune că în 2015 a votat, când s-a ales Liviu Dragnea ”lider maxim”; Cine știe câți am mai dispărut, a mai scris europarlamentarul pe Facebook, după ce secretarul general al partidului, Marian Neacșu, a anunțat că nici Victor Ponta și nici Cătălin Ivan nu […] Post-ul Cătălin Ivan cere acces la baza de date a membrilor PSD: În 2015 am votat, când s-a ales Dragnea lider maxim; Cine știe câți am mai dispărut?!! apare prima dată în Libertatea.ro.