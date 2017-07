Sindicalist: Poliţia e falsificată

10:26

La ce foloseste acel obiect? A fost, cumva, vreo nava spatiala? In crapaturile bucatii de limonit s-a format mushi, a carui varsta a fost estimata de experti la peste 10.000 de ani. Interesant este ca in apropierea lui aparatura de la bordul navelor o ia razna. Mai mult, uneori se produc scurt-circuite si alte asemena "bucurii" pentru echipajele care navigheaza in zona. Practic, se stinge totul - de la felinare pana la telefoanele prin satelit. Teoretic, se poate spune ca acolo, in adancurile Marii Baltice zace un Obiect Zburator Neidentificat. O versiune care suna fantastic si incredibil, dar care da, totusi, de gandit, avand in vedere ca nicaieri in alta parte a acestei mari asemenea fenomene nu se repeta. Daca este sa acceptam aceasta varianta, reiese ca in Marea Baltica extraterestrii nu s-au prabusit, ci pur si simplu au lansat un avion pe fundul apei, dupa care au plecat sau ... nu. In sase ani, nimeni nu a incercat sa scoata la suprafata ciudatul obiect. Ufologia este o stiinta neobisnuita: putine dovezi concrete, dar foarte multa putere de convingere si concluzii pornind de la niste fotografii care, in ultima instanta, pot fi rasucite in fel si chip. Prin urmare, despre anomalia din Marea Baltica nu se stie mai nimic, dar se discuta foarte mult. Daca, la un moment dat, aceas bucata de limonit va fi taiata in bucati si adusa la suprafata, fie totul se va lamuri, fie, dimpotriva, vor aparea alte semne de intrebare. Desigur, obiectul poate fi o simpla stanca, asa cum sustine profesorul de la Universitatea din Stokholm, Folker Bruhert. In cazul asta, de ce se strica aparatele navelor care trec prin apropiere? Poate sub bucata de limonit mai este ceva, alt minereu care, in combinatie sau reactie cu limonitul genereaza anomalii.