Iordănescu trage concluziile după înfrângerea cu Voluntari, 1-3, și își ceartă jucătorii: "Nu e treaba lor să comenteze arbitrajul"

Claudiu Niculescu s-a declarat extrem de mulțumit după victoria obținută în fața celor de la Astra, scor 3-1. "Veneam după o primă etapă în care am pierdut. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un presing agresiv. Sunt bucuros pentru băieți. A fost puțină frustrare în rândul lor săptămâna asta. E normal, după meciul cu FCSB pierdut în prelungiri. Dacă am fi pierdut, eram în coada clasamentului. ...