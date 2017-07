Cum şi-a executat Liviu Dragnea duşmanii şi de pe plajă

12:16

”Această colaborare este una deosebită din punctul nostru de vedere pentru că avem un partener ce se poate constitui ca veritabil model de antreprenoriat. Un model care demonstrează că ideile bune se pot transforma oricând în afaceri viabile, iar, dacă ai alături și o bancă ce îți înțelege cerințele și se adaptează nevoilor tale, atunci succesul nu va întârzia să apară. Parteneriatul cu Canah International - una dintre companiile autohtone care a reușit să se impună în străinătate – confirmă o dată în plus că EximBank reprezintă o resursă de exploatat pentru firmele românești care sunt în căutarea instrumentelor financiare necesare dezvoltării afacerilor lor atât în țară, cât și în afara granițelor”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank. Canah International - primul producător de ulei de cânepă din România și singurul procesator integrat și certificat ecologic de semințe de cânepă din Europa, care realizează toate produsele (BIO și convenționale) derivate din aceste semințe - își desfășoară activitatea de producție la Salonta, județul Bihor, fabrica fiind construită în 2007 din fonduri SAPARD. Societatea a investit permanent în modernizare, astfel că, în 2015, compania și-a dublat capacitatea de procesare la 2.000 de tone semințe/an, proiect care, de asemenea, a fost realizat având și suportul EximBank. Produsele companiei - uleiul de cânepă, capsule cu ulei de cânepă, semințe decorticate și făină de cânepă - sunt livrate în proporție de peste 80% în afara granițelor, în special în țări din Europa de Vest, dar și în SUA, sub marca Canah sau sub marcă privată, restul produselor fiind distribuite pe piața internă. ”Noul proiect de investiții reprezintă o etapă necesară în dezvoltarea companiei noastre și vizează în principal extinderea capacității de depozitare și achiziția unor echipamente de producție care să ne permită să îmbunătățim calitatea produselor. Ne dorim să continuăm să creștem, să ne diversificăm gama de produse și să ne consolidăm poziția de top pe piața globală pe care activăm. Așadar, pentru noi este important să continuăm investițiile și suntem încântați că am reușit să găsim în EximBank un partener care să susțină demersul nostru”, a spus Dan Lăzărescu, fondatorul și administratorul Canah International.