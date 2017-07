UPDATE Suporterii se contrazic cu șefii lui Dinamo » Câte bilete s-ar fi vândut, de fapt, pentru duelul cu Bilbao

09:36

Cosmin Contra speră să nu primească gol în meciul cu Athletic Bilbao, care este joi, de la ora 20:30, în direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. "Guriță" spune că echipa trebuie să uite "meciul straniu" cu FC Botoșani și să se concentreze pe Bilbao: "Am ratat 5-6-7 ocazii uriașe, vreo trei cu poarta goală, apoi am primit gol la singura oportunitate a adversarului, după care am vrut să egalăm mai mult cu inima decât cu acțiuni bine gândite. ...