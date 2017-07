Investiţie gigant în România: Philip Morris face o fabrică de 490 mil. euro în Otopeni. Compania va produce rezerve de tutun pentru IQOS

07:26

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a "constatat" recent faptul ca acele venituri obtinute de catre dezvoltatorii imobiliari persoane fizice, inregistrate in scopuri de TVA, din vanzarea de locuinte, pentru care s-au platit impozite aferente vanzarii din patrimoniul personal, de cel mult 3%, in ultimii 7-8 ani de zile, au fost impozitate necorespunzator si, ca urmare, ar fi necesara reconsiderarea acestora drept venituri din patrimoniul afacerilor, ceea ce ar inseamna aplicarea unei cote de 16% + contributtiile sociale aferente. Teama dezvoltatorilor imobiliari ar fi, cunoscand practica administrativ-fiscala, ca noul nivel de impozit sa fie aplicat retroactiv, ceea ce ar duce la blocarea proiectelor rezidentiale in constructie, iar in scenariul cel mai pesimist la falimente si mii de cumparatori fara apartamente. In luna iunie 2017 a fost publicat un comunicat ANAF, prin care s-a pus in vederea dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice, inregistrate in scopuri de TVA, faptul ca trebuie sa declare pana la data de 30 iulie anul curent veniturile obtinute din vanzarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul afacerilor. "In urma unei analize de risc efectuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, s-a constatat ca exista nenumarate situatii in care contribuabilii persoane fizice au declarat impozit pe venit din vanzarea proprietatilor imobiliare, din patrimoniul personal, in conditiile in care acestia erau obligati la plata impozitului pe venitul din proprietati imobiliare din patrimoniul afacerii, asa cum prevede Codul Fiscal", arata ANAF. Termenul scurt de timp oferit de ANAF reuseste sa bulverseze din nou piata imobiliara, desi de la inceputul desfasurarii activitatii dezvoltatori imobiliari persoane fizice inregistrati in scopuri de TVA si pana in prezent absolut toate persoanele sau autoritatile angrenate in stabilirea, declararea si virarea / colectarea venitului din acest gen de venit (transferul proprietatii imobiliare) au considerat ca impozitul pe venit datorat este cel din categoria "impozit pe transferul proprietatii din patrimoniul personal" in conf. cu art. 77/1 din Legea nr. 571/2003, respectiv art. 111 din Legea nr. 227/2015 si nicidecum "impozit pe venit din activitati independente". De asemenea, la aceasta incadrare, nu se datoreaza contributii sociale. Pe de alta parte, teama cea mai mare a dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice, cunoscand practica administrativ-fiscala, ar fi emiterea unor obligatii fiscale suplimentare cu titlu de impozit pe venit de 16% din activitati reconsiderate independente si contributii sociale si pentru ultimii cinci ani, la care s-ar putea adauga penalitati si dobanzi. Un grup de parlamentari a inregistrat la Senat un proiect de lege prin care propun ca aceste diferente sa fie eventual anulate. In expunerea de motive a proiectului de lege, anexata acestui articol, se mentioneaza ca "o mare parte din persoanele fizice care au realizat operatiuni imobiliare constand in construirea de cladiri si vanzarea acestora, cumpararea si vanzarea de constructii si terenuri au fost controlate de organele fiscale competente pentru stabilirea taxei pe valoarea adaugata datorate de aceste persoane. Cu toate acestea, organele fiscale nu au considerat ca veniturile sunt obtinute din activitati independente si nu le-au impozitat corespunzator, considerand corect impozitul retinut de notari asupra transferului proprietatii imobiliare din patrimoniul personal. De regula, persoanele fizice care au dezvoltat afaceri imobiliare nu au infiintat SRL, SA sau alte entitati juridice, nu s-au autorizat nici ca persoane fizice, inregistrandu-se doar ca platitori de TVA". In continuare se arata ca "astfel, organele fiscale nu numai ca nu si-au indeplinit rolul de indrumare si asistenta a contribuabililor [...], dar au omis in mod eronat sa verifice si alte impozite datorate de persoana fizica, limitandu-se doar la TVA. [...] Autoritatile fiscale nu au sanctionat si nu au facut demersuri pentru intreruperea derularii acestei practici, desi de la bun inceput, aceasta era contradictorie cu prevederile legale din Normele metodologice date in aplicarea Codului Fiscal, potrivit carora nu intra sub incidenta impozitului pe venitul de transferul bunurilor imobile din patrimoniul personal, veniturile obtinute prin transferul bunurilor imobile din patrimoniul afacerii, caz in care discutam de desfasurarea unor activitati independente". Contactat de wall-street.ro, Ivan Bogdan, secretar general in cadrul Asociatiei Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania (URBANIS), a declarat ca asociatia a trimis adrese catre Ministerul Finantelor si ANAF, prin intermediul carora au solicitat un punct de vedere si o intalnire cu toate partile implicate pana la 30 iulie, dar fara nici un raspuns.