Declarație zguduitoare despre mama Denisei Manelista. „Nu știu dacă va rămâne normală”

Transfer important în NBA. Derrick Rose a semnat cu vicecampioana Cleveland Cavaliers. Fostul jucător de la Chicago Bulls și de la New York Knicks, care are 28 de ani, a semnat un contract de 2,1 milioane de dolari pentru un an. Va fi "locotenentul" lui LeBron James la Cavs. Mutarea s-a făcut după ce s-a aflat […]