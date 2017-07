Locomotiva unui tren care circula pe ruta Craiova-Bucuresti a luat foc. Pompierii au intervenit de urgenta

Locomotiva unui tren care circula pe ruta Craiova-Bucuresti si care avea in compunere trei vagoane, a luat foc, marti dupa-amiaza, in zona viaductului Carcea, in judetul Dolj.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro