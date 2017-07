Gata, a început! Semnul apocalipsei? Zeci de oameni au acceptat microciparea într-o companie americană!

15:06

Rihanna (29 de ani), considerată un adevărat fashion icon, este întotdeauna o prezenţă aşteptată pe covorul roşu pentru că de fiecare dată surprinde. Acest lucru s-a întâmplat şi la cea mai recentă apariţie a artistei pe covorul roşu, la premieră filmului "Valerian And The City Of A Thousand Planets".