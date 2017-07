Fundași de milioane » Apărătorii neachiziționați pot fi MAI SCUMPI! Reușitele lui Budescu și Teixeira n-au fost de ajuns, pentru că Becali n-a luat stoperi capabili să apere premiile UEFA

22:46

După ce FCSB a remizat în meciul tur cu Viktoria Plzen (2-2) din preliminariile Ligii Campionilor, Nicolae Dică a dezvăluit că roş-albaştrii au fost refuzaţi de fundaşii centrali pe care au dorit să-i transfere. "Am spus mereu că avem nevoie de fundaş central, nu am reuşit să câştigăm dueluri aeriene cu cei de la Plzen. Am fost refuzaţi de mulţi jucători, nu ştiu din ce motive. Ne spuneau că vin, trimiteam ofertele şi apoi ne refuzau. ...