Angel Villar, suspendat un an. Șeful Federației Spaniole de Fotbal se află în detenție provizorie

Angel Villar, suspendat un an. Șeful Federației Spaniole de Fotbal se află în detenție provizorie. Consiliul Superior al Sporturilor (CSD) l-a suspendat pentru un an pe președintele Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), Angel Villar. Acesta se află deja în detenție provizorie pentru bănuieli legate de deturnare de fonduri și abuz de încredere în detrimentul federației. […] Post-ul Angel Villar, suspendat un an. Șeful Federației Spaniole de Fotbal se află în detenție provizorie apare prima dată în Libertatea.ro.

