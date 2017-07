Cel mai nou blockbuster turcesc, în exclusivitate în România! “Brave and Beautiful” (“Iubire și răzbunare”) se lansează pe 14 august la Happy Channel

Din 14 august, telespectatorii vor putea urmari "Brave and Beautiful" (”Iubire si razbunare”), in premiera si in exclusivitate, la Happy Channel.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euforia.tv