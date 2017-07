LPF, 'săgeţi' către echipa lui Becali: "FCSB a încercat imposibilul la TAS! Sunt dezamăgit!"

13:16

Red Bull Romaniacs are titlul de cel mai dur raliu hard enduro din lume cu un motiv. Cei mai buni motociclişti de pe întreaga Planetă se adună în fiecare an într-o competiţie cu un grad de dificultate extrem de ridicat încă din prima zi, cea a prologului. Iar în acest an, pe traseul...