VIDEO Corespondență de la Craiova » Italienii de la AC Milan ajung cu 4 ore mai târziu! Un fan îi așteaptă deja la aeroport

Forul care patronează boxul amator mondial, Federația Internațională de Box Amator (AIBA), are datorii de 30 de milioane de dolari. Ziarul american New York Times anunță că Federația Internațională de Box Amator (AIBA) este în pragul falimentului. În ultimii ani, federația cu sediul la Lausanne (Elveția), a împrumutat 10 milioane de dolari de la Benkons, compania azeră, plus alte 20 de milioane de dolari de la chinezul Wu Di. ...