Război în toată regula, senatorii americani au votat cu ambele mâini pentru impunerea unor noi sancţiuni Rusiei. Cei mai afectaţi sunt europenii cu cele mai mari proiecte energetice

Pe 4 martie 2015, Dragos Panait inaugura restaurantul The Beef Club, pozitionat premium, deschis dupa o investitie de 500.000 de euro, vizavi de TVR. Desi Calea Dorobantilor este vazuta ca o zona unde se intalnesc bogatii si desi antreprenorul a facut studii de piata, el recunoaste ca a gresit intr-un singur aspect: cina. Locatia nu se afla intr-o zona cu trafic care sa genereze clienti la cina, asa cum se intampla de exemplu cu celalalt restaurant al sau, Red Angus, din Centrul Vechi. "Noi am vrut o stea Michelin si este foarte greu sa o iei. Am luat bucatari de Michelin, cheful este italian venit din Singapore. Salariile pe bucatarie treceau de 20.000 euro lunar. Cu toate ca am facut foarte multe studii inainte, am gresit intr-un singur aspect: cina. E zona in care nu ai cina. A fost o greseala a noastra pentru ca noi am vrut sus sau deloc", a povestit Dragos Panait, intr-un interviu acordat wall-street.ro anterior. Antreprenorul a recunoscut ca a gresit in alegerea locatiei, desi studiile de piata i-au aratat ca in zona lucreaza 6.500 de oameni care i-ar fi putut fi clienti. De asemenea, Dragos Panait considera ca a fost cea mai buna decizie sa inchida restaurantul The Beef Club, ceea ce s-a intamplat in decembrie 2016, la mai putin de doi ani de la inaugurare. Panait este cunoscut pe piata datorita restaurantului Red Angus, cu venituri de 800.000 euro in 2016, care de altfel in prezent sustine financiar si celelalte business-uri ale sale antreprenorului, Hotelul Class din Bucuresti si un restaurant bistro deschis recent in Constanta. Restaurantul The Beef Club avea 76 de locuri si un meniu zilnic pentru business lunch in valoare de 30 de lei. Carnea de vita era importanta din Argentina si Uruguay, iar printre preparate s-au regasit carnea de vita Wagyu, tomahawk-ul – antricot de vita cu os, homari, tartar de vita cu chipsuri cu ulei de trufe, foie gras pregatit in casa, servit cu dulceata de ceapa si vin de Porto, creveti in infuzie de mango. Meniul continea si 150 de etichete de vin. mai multe, pe wall-street.ro.