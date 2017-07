Ploi si multa instabilitate in jumatatea estica a tarii. Prognoza meteo in Romania pentru urmatoarele zile

Ziua de joi ne aduce ploi serioase si multa instabilitate in jumatatea estica a tarii. In schimb, in vest avem vreme buna. Maximele pleaca de la 21 de grade in depresiuni si se opresc pe la 31 de grade in sudul Olteniei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro