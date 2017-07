Incident la bordul unui avion. Pilotul și stewardesa s-au luat la bătaie

16:06

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru acest weekend. Potrivit acesteia, vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor țării. PROGNOZA METEO pentru VINERI IN ŢARĂ Vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor si se va incălzi usor. Cerul va fi variabil, cu innorări, averse si posibil descărcări electrice, cu precădere in cursul zilei, in sud-estul […] Post-ul Prognoza meteo. Cum va fi vremea în weekend apare prima dată în Libertatea.ro.