Ameninţată cu sancţiuni fără precedent, Polonia refuză „şantajul“ UE

Spaniolul Ortega (81 de ani) este singurul nume din Top 10 Forbes care, din 2009, a reusit sa-si creasca averea, an de an, pana la valoarea actuala de 67 de miliarde de dolari. Performanta financiara l-a urcat pe locul al doilea, in spatele lui Bill Gates si in fata magnatului Warren Buffett. De altfel, Ortega si mexicanul Carlos Slim sunt singurii „intrusi” din plutonul fruntas al celor mai bogati oameni din lume, format, in rest, doar din americani. Citeste articolul integral pe Revista CARIERE