METEO. Vremea se va ameliora semnificativ, în weekend

Vremea se va ameliora în următoarele zile, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu innorări, averse si posibil descărcări electrice, cu precădere in cursul zilei, in sud-estul teritoriului si pe arii restranse in nord, nord-est, centru si in zonele de munte. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Romania Libera