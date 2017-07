Jeff Bezos, fondatorul Amazon, l-a depășit pe Bill Gates și a ajuns cel mai bogat om de pe planetă

18:26

APOEL a dat afară antrenorul, după 0-1 cu Viitorul. Cine l-ar putea înlocui pe Mario Been. Cristi Ganea a decis partida de aseară, cu un șut splendid în minutul 75, iar eșecul a tulburat apele. Been nu va fi pe bancă la "returul" de pe 2 august. APOEL Nicosia l-a demis pe antrenorul olandez Mario Been