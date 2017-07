Premierul Tudose a dat undă verde constituirii comitetului interministerial de relansare a activității Institutului Cantacuzino

18:56

Vremea se va ameliora în următoarele zile, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu innorări, averse si posibil descărcări electrice, cu precădere in cursul zilei, in sud-estul teritoriului si pe arii restranse in nord, nord-est, centru si in zonele de munte. ...