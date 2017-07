Nu demult, Paul Lambrino avea un ”regat”, iar azi… Imagini ireale până de curând! Cum a ajuns Prinţul milionar după eliberarea din arest

14:16

Ce inseamna daca visezi ca zbori. Daca visezi ca zbori si esti incantat de privelistea pe care o vezi, inseamna ca in realitate ai atins apogeul intr-un anume domeniu din viata. Ai o perspectiva buna asupra vietii si esti genul de persoana care are capacitatea sa vada in ansamblu o situatie. Ce inseamna daca visezi ca zbori. Daca visezi ca zbori si iti este frica inseamna ca in realitate nu te simti pregatit pentru experiente noi, vrei sa evoluezi dar iti este teama de nou, de necunoscut.