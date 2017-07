Un primar din România şi-a anunţat demisia pe Facebook: "Se pare că încă nu sunt pregătit pentru această clasă politică şi pot face prin abordarea mea mai mult rău decat bine oraşului"

Un primar din România se declară învins de sistemul politic din România şi anunţă că renunţă la mandat doar după 1 an. Este greu să lupţi cu politicienii având în vedere că marea majoritate a românilor votează corupţi cu zâmbetul pe buze. Iar corupţii pur şi simplu îi blochează pe cei care or să facă ceva. Ce exemplu să ia un primar cinstit când românii îl votează pe George Scripcaru arestat pentru mită, pe Cherecheş la Baia Mare, arestat pentru mită, la Craiova pe Olguţa Vasilescu, arestată pentru corupţie etc.

