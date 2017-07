BOOM imobiliar: o mare intersecţie din Bucureşti va fi sufocată de construcţia a 5.000 de noi locuinţe

19:56

Acţiunile retailerului online au crescut cu 1,3%, până la 1.065 de dolari, la ora 10.10, pe bursa din New York, majorând averea netă a lui Bezos la 90,9 miliarde de dolari, faţă de 90,7 miliarde de dolari - averea lui Gates. „Dacă creşterea acţiunilor se menţine pe parcursul şedinţei de tranzacţionare, care se închide la ora 16.00 în New York (n.n. - 23.00 ora României), Bezos, în vârstă de 54 de ani, îl va depăşi pe fondatorul Microsoft, potrivit Indexului Miliardarilor realizat de Bloomberg. Gates, în vârstă de 61 de ani, deţine prima poziţie în clasament din mai 2013”, notează Bloomberg. Investitorii şi analiştii, pe lângă faptul că urmăresc progresele Amazon în ceea ce priveşte cota de piaţă la categorii precum îmbrăcăminte şi alimente, vor analiza şi numărul de abonamente noi vândute de retailer, prin serviciul Amazon Prime, care oferă reduceri pentru livrări, dar şi streaming video şi audio, pentru 99 de dolari pe an. Investitorii monitorizează, de asemenea, şi divizia de cloud-computing a Amazon, Amazon Web Services, o afacere care are un potenţial de creştere rapid şi reprezintă 10% din veniturile companiei. Bezos deţine 17% din compania Amazon, ale cărei acţiuni au urcat cu 40% anul acesta, majorând averea lui Bezos cu 24,5 miliarde de dolari. Bezos a început anul pe locul patru în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume şi de atunci i-a depăşit pe Amancio Ortega, fondatorul Inditex (Zara, Pull & Bear etc.) şi pe Warren Buffett. Compania Amazon este aşteptată să înregistreze venituri trimestriale de 37,2 miliarde de dolari, o creştere de 22% faţă de anul trecut, potrivit estimării medii a 34 de analişti chestionaţi de Bloomberg şi a câştigurilor pe acţiune de 1,42 dolari.