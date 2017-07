Varsta de pensionare in Romania ar putea fi crescuta si egalizata. La ce varsta ies la pensie ceilalti europeni

12:46

Gradul de poluare in Beijing este atata de mare, incat in unele zile nu se pot vedea cladirile de pe partea cealalta a stazii. Iar cercetatorii incearca sa gaseasca cele mai eficiente solutii pentru curatarea aerului, in conditiile in care poluarea provoaca moartea prematura a 3 milioane de oameni anual, majoritatea in Asia.