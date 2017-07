„Forțat” să se căsătorească de numărul like-urilor de pe Facebook. Ce l-a determinat pe un bărbat să-și ducă iubita la altar

09:46

Liga 1, etapa 3: Chiajna – Poli Iaşi (21.00, Digi, Dolce, Look TV). În căutarea primei victorii Chiajna – Poli Iaşi (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV) Concordia Chiajna Vasile Miriuță “Mai avem mult de lucru. Sincer, jucătorii erau cu moralul scăzut, dar eu știu să le ridic repede moralul. Ne înțelegem bine unii cu […] Post-ul Liga 1, etapa 3: Chiajna – Poli Iaşi (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV). În căutarea primei victorii apare prima dată în Libertatea.ro.