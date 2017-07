Privatizarea Oltchim. Salvarea platformei chimice din Râmnicu Vâlcea ar putea veni de la firme românești

10:36

Nu este prima oară când Lia Olguţa Vasilescu intră în coliziune pe Facebook cu liderii de sindicat. La începutul lunii iunie, tot fără a nominaliza, Vasilescu a folosit din nou cuvântul minciună. Guvernul Tudose a aprobat, prin memorandum, un cod de conduită valabil pentru orice membru al Cabinetului. Printre altele, codul prevede că, atunci când sunt invitați la vreo dezbatere publică, „de orice natură”, miniștrii au obligația să prezinte poziția oficială asumată de Guvernul României. „În cazul în care nu există o poziție oficială a Guvernului, au obligația să facă cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Guvernului”, precizează Executivul. Mai jos, în original, mesajul postat de Lia Olguţa Vasilescu: Despre inconsecventa UNOR sindicaliști: 1. Au făcut demonstrații in strada, informandu-i pe cei din administrația locala ca le vor scădea salariile, prin Legea salarizării, fiindca nu exista grila și Consiliile locale isi vor bate joc de ei. Acum tipa ca sunt prea mari, deși ei sunt lideri de Sindicate, și ca sunt iresponsabili consilierii locali care le-au crescut. 2. Au acuzat ca nu se combate munca la negru și ca vânzătorul la butic e plătit 2 ore pe zi, dar lucrează 10 și de aceea iese cu o pensie infima. Când am obligat angajatorul sa ii plătească și contribuțiile la nivelul salariului minim, ca sa aibă o pensie decenta și asigurare medicală, spun ca e afectat mediul de afaceri. Dar ei sunt sindicaliști și normal ar fi sa țină cu amărâtul... 3. Lansează in spațiul public ca, deși contribuțiile se plătesc la nivelul salariului minim, pensia va fi pentru doua ore pe zi. Ceea ce e aberant, fiindca vorbim de contributivitate! Mai mult, spun ca așa a confirmat azi Guvernul. Nici poveste! 4. Lansează ca eu am spus azi ca egalizam vârsta de pensionare la femei și bărbați și ca o creștem. Eu am spus azi ca pana la 1 August strângem date, ca s-a studiat legislația europeană și am dat câteva exemple de acolo. Măcar eu reactionez la minciuni și nu le las sa se rostogolească... 5. Au mințit ca salariile au crescut de la 1 Iulie doar la demnitari. Trecând peste ideea ca la înalții demnitari au scăzut, legea s-a aplicat din Iulie pentru TOATĂ ADMINISTRAȚIA LOCALA, iar la ceilalți bugetari au crescut înainte de 1 Iulie cu diferite procente, pana la 50 la suta in Cultura. Bugetul de salarii a crescut anul acesta cu 8 mld lei doar pana la 1 Iulie. 6. Au cerut diferite lucruri la Legea salarizării. 70 la suta dintre doleanțe s-au concretizat in lege. Unele, aberante, gen prima de 6 salarii la pensionare, le-am respins. Au spus ca nici nu s-au văzut cu noi. Au uitat ca au pus poze pe Facebook de la negocieri și ca presa i-a filmat dând declarații in fata ministerului. 7. Acum spun ca vor scădea salariile din Ianuarie pentru ca se transfera la angajat contribuțiile. Uita sa spună ca impozitul scade la 10 la suta de la 16 sau ca scad contribuțiile de la 39.5 la 35 pp. Au curaj și sa parieze. Normal! Nu ii doare gura... 8. Au anunțat peste tot ca nu se vor acorda voucherele de vacanța, deși ordonanța e in vigoare iar unii ordonatori de credit au anunțat ca încep sa le distribuie. 9. Au mințit ca, in legea salarizarii, bibliotecarul e plătit la fel ca infirmiera. Când s-a arătat coeficientul, cu diferența aproape dubla de salariu, s-au făcut ca ploua. 10. Azi mi-au spus ca legea e inaplicabilă. Când am întrebat ce probleme concrete au identificat, nu au știut sa dea vreun exemplu... Cand BOC a tăiat salariile cu 25 la suta, erau cuminți. Ei știu sa reacționeze virulent doar când se da. Mai ales când li se pare ca se da prea mult...