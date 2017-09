Lidl deschide primul său pop-up store din România, pentru colecția de haine „esmara by Heidi Klum”

De astăzi, colecția de haine esmara by Heidi Klum va fi disponibilă în primul pop-up store Lidl din România – din clădirea Magheru One, București -, dar și în magazinele Lidl din toată țara. Colecția a fost lansată simultan în 28 de țări din lume și pune la dispoziția femeilor piese vestimentare versatile, într-o varietate […] Post-ul Lidl deschide primul său pop-up store din România, pentru colecția de haine „esmara by Heidi Klum” apare prima dată în Libertatea.ro.

