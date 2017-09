Prințul Harry și Meghan Markle își fac planurile de nuntă. Ce rol o să aibă Kate

15:40

Vi-l mai amintiţi pe Marinuş, zis "Gălbenuş", băieţelul din Borzeşti, Brăila, care la vârsta de 7 ani a aflat că în căpşorul lui a crescut o tumoare canceroasă? Probabil că nici voi nu l-aţi uitat, aşa cum nici noi nu am făcut-o. De mai bine de un an şi jumătate, copilul se află la Viena şi luptă pentru viaţa lui împreună cu o armată de doctori. Însă cum nimic nu ţine doar de puterea medicilor, în primăvara acestui an, băiatul a aflat că boala lui a recidivat într-o formă extrem de agresivă.