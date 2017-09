„Am jumătatea stângă a buzei superioare mai subțire decât cea dreaptă. Este foarte vizibil și inestetic. Se poate repara fără operație?”. Medicul estetician Adina Alberts răspunde

23:40

Adrian Mutu are încredere în Vasile Miriuță. Directorul general al clubului de fotbal Dinamo este convins că noul antrenor va debuta cu dreptul la derby-ul cu Steaua de duminică. „Pe listă au fost mai mulți antrenori, dar noi am decis că Vasile Miriuță este cel mai potrivit pentru noi. Eu nu am spus că îl […] Post-ul Adrian Mutu are încredere în Vasile Miriuță: ”Va face treabă bună la Dinamo, o să vedeți în derby-ul cu FCSB” apare prima dată în Libertatea.ro.