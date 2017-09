Economiştii îl contrazic pe Mişa: NU poţi interveni cu o lege în contracte private!

06:10

Am ales întâmplător punctul doi al ordinii de zi a Senatului. O propunere de modificare a legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Reporter: Dumneavoastră cum aţi votat la legea asta?! Ioan Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Nu mai ştiu să vă spun, numai dacă mă uit. Nu mai ştiţi cum aţi votat? Ioan Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Mmmm.. Îmi ia timp ca să mă gândesc despre ce este vorba şi dacă am votat sau nu. Reporter: V-am zis despre ce lege este: sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Ioan Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Am votat cum a decis grupul la Senat, dar repet, trebuie să verific să văd exact cum am votat. Aceeaşi lege, alt senator. Reporter: Dumneavoastră la legea de la punctul doi, cu sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, proprietate personală... Ioan Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Nu s-a discutat astăzi!... Reporter: Cum nu s-a discutat!? Domnule senator! Domnule senator, iertaţi-mă! Nu doar că s-a discutat dar s-a şi dat un vot pe actul normativ, fiind respins. Claudiu Manda, preşedintele de şedinţă: Cu 15 voturi pentru, 10 abţineri şi 18 împotrivă raportul comisiei de respingere este adoptat şi implicit este respinsă propunerea legislativă. Miron Smarandache, senator PSD: Am votat împotriva acestui proiect pentru că în programul de guvernare sunt mai multe iniţiative ale Guvernului care vor reglementa această situaţie. Mă scuzaţi, ne aşteaptă ministrul de finanţe la comisia... Reporter: Imediat vă las. Ce prevede acest proiect de lege în concret!?... Domnule senator... domnule senator..." Alt parlamentar, o nouă explicaţie. Reporter: Dumneavoastră cum aţi votat la acest punct? Ioan Chirteş, senator PNL: Eu am întârziat la acest punct. Am întârziat pentru că am avut cu ambasadorul Belarusului întâlnire. Reporter: A, nu aţi fost aici! Ioan Chirteş, senator PNL: Nu, nu, mă scuzaţi!" Pe imagini se vede însă cum senatorul este în sală în momentul dezbaterilor... Să revenim acum la viceliderul grupului PNL. Reporter: Dar ce prevede legea ştiţi? Ion Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Ştiu, un sprijin pentru tineri la prima... Reporter. În ce constă acest sprijin? Ion Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Repet, în 5 minute revin şi vă spun exact. Reporter: Păi aţi votat domnule senator! Ion Cristina, vicelider grup parlamentar PNL: Da, nu mai ştiu exact, este foarte vastă ordinea de zi, nu vreau să vă dau informaţii nesigure. Reporter: Bine, vă mulţumesc!