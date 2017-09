O chelneriţă a servit ani de zile un bărbat care o jignea! După moartea lui a avut un şoc

10:10

După mai bine de 16 ani în servicii de consultanţă, ar trebui să fiu obişnuit cu competitivitatea şi gestionarea ego-urilor, inclusiv al meu. Totuşi, după ce am citit şi am reflectat asupra bestsellerului scris de Ryan Holiday, ”Ego is the enemy“ (”Ego este duşmanul“), am înţeles foarte clar care este, în opinia mea, cel mai bun sfat de carieră: ”mătură-ţi ego-ul, înainte să te măture el pe tine!“. Însă mare atenţie! Ego-ul reapare, aşa că trebuie înlăturat continuu.