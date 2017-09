Barcelona se implică în conflictul politic pentru independența Cataloniei » Comunicatul clubului

13:50

Echipa din Liga 4 va fi sponsorizată de fanii steliști, prin intermediul Asociației Steliștilor 1947, se anunță într-un comunicat oficial al Clubului Sportiv al Armatei. Înființată în acest an, AS 1947 este o asociație non-profit care anunță că va direcționa o mare parte a contribuțiilor făcute de membri către echipa de fotbal din Liga 4. Pentru primul sezon, echipa CSA are un buget estimat la 300. ...