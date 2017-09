Messi, supus controlului antidoping!

18:30

Adrian Mihalcea, secundul lui Cosmin Contra la echipa națională de fotbal a României. Fostul atacant dinamovist, 41 de ani, trebuie să-și clarifice situația la CS Mioveni, locul 11 în Liga 2. ”Da, pot confirma că am primit o ofertă de la FRF, dar încă nu am decis dacă o accept. Mă mai gândesc. În cel […] Post-ul Adrian Mihalcea, secundul lui Cosmin Contra: ”Am am primit o ofertă de la FRF” apare prima dată în Libertatea.ro.