Mircea Sandu, după numirea lui Contra: "Cosmin a greșit! Să vă spun ce făceam eu în locul lui"

Flavius Stoican, antrenorul celor de la Poli Iași, a vorbit despre eliminarea primită din partea arbitrului Sebastian Colțescu, în minutul 55 al meciului cu FC Botoșani. "Este strigător la cer să nu poți discuta cu arbitrul. L-am întrebat cum a văzut faza penalty-ului. Prea ușor te elimină. Imediat te dă afară. Era o fază la care se putea da sau nu penalty. Nu am înjurat și nu am vorbit urât. Doar am întrebat", a spus Stoican la TV Telekom Sport. ...