VIDEO Cutremur la Madrid. Real a pierdut acasă cu un gol încasat în minutul 94 şi a întrerupt o serie incredibilă de meciuri

06:30

Un festival ieşit din tipar are loc în fiecare an pe 31 august în El Salvador, o ţară din America Centrală. Acolo, locuitorii unui oraş din nordul capitalei statului organizează Festivalul Mingilor de Foc, comemorând un dezastru natural petrecut cu secole în urmă. Evenimentul îngrijorează autorităţile deoarece nu are reguli şi nu trece an fără ca vreun participant să nu fie rănit.