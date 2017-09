(P) Cum să economisești și să ai o viață liniștită și echilibrată. Sfaturile specialiștilor KRUK

09:40

Trei români, arestaţi preventiv în Franţa, de poliţia din Bordeaux, după ce ar fi violat o femeie sub ochii iubitului ei. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 4, românii ar fi abordat un cuplu care se plimba pe străzile din Bordeaux, potrivit SudOuest. Bărbații au violat-o pe femeie, sub ochii iubitului ei, pe o […] Post-ul Trei români, arestaţi preventiv în Franţa, după ce ar fi violat o femeie sub ochii iubitului ei apare prima dată în Libertatea.ro.