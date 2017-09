Sfârşit tragic pentru un bărbat din Republica Moldova: a sărit de la etajul patru ca să nu fie prins cu amanta

09:00

De cand ne nastem in viata noastra apar oameni. Unii devin colegi, altii simple cunostinte, altii prieteni, iubiti, soti, sotii etc. Indiferent care au fost relatiile cu o persoana, cat timp a stat in viata noastra, toti oamenii pe care ii cunoastem au rolul de a ne ajuta in dezvoltarea personala. Citește mai departe...