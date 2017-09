ANA MARIA MOCANU a apărut din nou la TV în România! Cum arată fosta asistentă "păcătoasă" la un an de zile de când a plecat în Spania

23:20

Dan Nicorescu nu mai are nevoie de prezentări! E un multimilionar care-şi satisface toate poftele, şi are multe! În primul rând, îi plac femeile frumoase. Conturile bancare au rolul lor, major chiar, iar Nistorescu apasă pedala insistenţei până la fund, aşa cum o face cu acceleraţia maşinilor sale doldora de cai putere. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe Nicorescu în timp ce ”forţa” la o superbă blondă, tânără şi zveltă... (VEZI ŞI: MEGA-EXCLUSIVITATE. Milionarul englez rupe tăcerea după ce logodnica lui a ”fugit” cu Sexy-Mecanicul. ”Este amantul ei de un an! M-a rugat să o iert, să o primesc înapoi, dar…”)