FOTO Ținut pe tușă de o accidentare » Cum arată piciorul lui Herea jr după un fault al lui Cânu

11:40

Mihai Stoichiță, președintele Comisiei Tehnice FRF, a dezvăluit că și-a dorit să-și șteargă numele de pe lista propunerilor pentru postul de selecționer, având în vedere sarcinile sale actuale de la Federație. "Când am luat voturile şi am văzut că sunt pe listă, chiar am vrut să şterg propunerea. A fost pusă de cinci ori. Am altă menire la Federatie, mă ocup şi de copii şi juniori. ...