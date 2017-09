BREAKING NEWS: Decizia tranșantă luată de Klaus Iohannis: „Contravine bunelor intenții!”

12:30

Nu se mai cunoaște pe unde, dar îmi dau seama după bordur..., chiar după mal”, arată o localnică locul în care a fost casa ei. Reporter: Cum e să vedeți mormanul de steril peste? „Foarte greu, foarte greu, nici nu mai vin ca să îl văd”, mărturisește ea. Sinistrații din Alunu se uita cu durere la locul unde cândva erau casele lor. Acum, zona este acoperita de un munte de steril înalt de 10 metri. Mariana locuiește de trei luni în caminul cultural împreuna cu cei trei copii ai ei. Aşteaptă banii din despagubiri pentru a o lua de la capăt. „Voi ieși cu copiii pe haldă și acolo voi sta, dacă așa merge treaba și așa se caută dreptatea, pentru că ne-au uitat!”, spune supărată Marcela Mărculescu, sinistrată. În aceeași situație este și Ion Genunche. Locuiește cu soția într-o baracă pe un deal. Din cei 12.000 de lei primiți până acum, de la Primărie și Prefectură, abia a reuşit să ridice o cameră. „Așteptăm promisiuni, am înțeles că octombrie – noiembrie. Nu se mai interesează nimeni de noi”, se plânge Ion Genunche, sinistrat. Opt familii au rămas pe drumuri după ce pământul a luat-o la vale în urmă cu șase luni. Primăria a depus plângere penală împotriva exploatării miniere. E liniște acum la halda de steril din Alunu. De aproape două luni, utilajele nu s-au mai mișcat de aici. Până și sacii care trebuiau să facă un baraj pe Olteț sunt abandonați. „Au venit pe aici pe haldă, erau tot timpul, se băteau cu pumnul în piept că rezolvam imediat, au trecut atâtea luni, măcar o data să ne bage în seamă!”, spune un localnic. Autorităţile locale aşteaptă ajutor de la Guvern. „Oamenii așteaptă aceste ajutoare, despăgubiri pe care noi le-am făcut cu un expert și le-am trimis la București, am înțeles că acum sunt la Ministerul Muncii, noi am făcut adrese și acolo și nu am primit până în prezent niciun răspuns”, declară Cristian Bărăruți, primarul din Alunu. În total e nevoie de trei milioane de lei pentru despăgubiri, dar nici reprezentantul Guvernului în teritoriu nu are soluții. „S-a înaintat la Ministerul Dezvoltării proiect de Hotărâre de Guvern pentru acordarea din fonduri de rezervă. Ni s-a răspuns că deocamdată este în analiză și din câte am reușit să aflăm, este în momentul astă la Ministerul Muncii. (Reporter: Și când ar putea oamenii să își primească banii?) Dacă aș ști să vă răspund la întrebarea asta...”, recunoaște Florin Marian, prefectul de Vâlcea. Ministerul Muncii până acum nu a comentat situația.