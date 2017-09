Femeie din Vaslui care și-a abandonat pruncul în curtea unei biserici, doi ani de închisoare cu suspendare

20:20

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la New York, că nu a acuzat Guvernul de nimic în privința furtunii din vestul țării, ci a fost foarte nemulțumit că o entitate care trebuie să avertizeze populația, nu a făcut-o. ”Nu am acuzat Guvernul de nimic, fiindcă e un guvern proaspăt, ce era să facă? Probabil nici […] Post-ul Președintele Iohannis, despre furtuna din vestul țării; Am fost foarte nemulțumit că o entitate care trebuie să avertizeze populația, nu a făcut-o! apare prima dată în Libertatea.ro.